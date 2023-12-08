Задержан устроивший взрывы в тоннеле на БАМе злоумышленник

В России задержан злоумышленник, которого следствие подозревает в подрыве двух поездов на БАМе, сообщает «Российская газета».

Им оказался гражданин Беларуси. Он заявил, что имеет знакомого из соседней страны, но который находится в Литве и обслуживает спецслужбы Украины. Знакомый попросил за деньги устроить теракт на железной дороге.

29 ноября на движущемся по Северомуйскому тоннелю поезде раздался взрыв и загорелись цистерны с топливом. В одном из вагонов начался пожар. Были повреждены три вагона-цистерны, один из них выгорел полностью.

На следующий день на обходном пути взорвался еще один состав, загорелись шесть вагонов. Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

