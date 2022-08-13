В Омске полностью разобрали завал на месте обрушения стены жилого дома
Завал на месте обрушения в жилом доме в Омске разобран. Об этом написал губернатор Омской области Александр Бурков в своем Telegram-канале.
Накануне днем частично обрушился многоквартирный дом по улице XX Партсъезда в Омске. В пятиэтажке, где расположено малосемейное общежитие, рухнула нежилая часть. По версии следствия, инцидент произошел из-за халатности должностных лиц ряда ведомств, которые не приняли мер, чтобы избежать разрушения аварийного строения.
«Завал полностью разобран, погибших нет. Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18 (02:18 мск). Территория все так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают. Сотрудники полиции сообщили, что на месте все еще работают специалисты. Пострадавших и погибших нет», — сообщил Бурков.
Позже будет принято решение о возможности запустить жильцов дома за вещами. Специалисты оценивают состояние здания.
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