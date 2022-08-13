Накануне днем частично обрушился многоквартирный дом по улице XX Партсъезда в Омске. В пятиэтажке, где расположено малосемейное общежитие, рухнула нежилая часть. По версии следствия, инцидент произошел из-за халатности должностных лиц ряда ведомств, которые не приняли мер, чтобы избежать разрушения аварийного строения.

«Завал полностью разобран, погибших нет. Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18 (02:18 мск). Территория все так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают. Сотрудники полиции сообщили, что на месте все еще работают специалисты. Пострадавших и погибших нет», — сообщил Бурков.

Позже будет принято решение о возможности запустить жильцов дома за вещами. Специалисты оценивают состояние здания.

