Жильцы дома в Омске, где произошло обрушение, вернутся домой в течение недели

Жильцы многоквартирного дома в Омске, где произошло обрушение нежилой части, смогут вернуться домой в течение недели. Такое заявление сделал мэр города Сергей Шелест.

Момент обрушения пятиэтажки в Омске попал на видео

По его словам, за неделю специалисты проведут обследование состояния дома.

Ранее в пятницу стало известно об обрушении стены пятиэтажного дома на улице XX Партсъезда.

Предварительной причиной обрушения называется ветхость строения. У этого же дома в апреле прошлого года уже обрушивалась стена. После этого суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря 2021 года. Однако жильцы жаловались, что всё ограничилось устройством подпорок.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ОбрушениеОмск
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