Жильцы дома в Омске, где произошло обрушение, вернутся домой в течение недели
Жильцы многоквартирного дома в Омске, где произошло обрушение нежилой части, смогут вернуться домой в течение недели. Такое заявление сделал мэр города Сергей Шелест.
По его словам, за неделю специалисты проведут обследование состояния дома.
Ранее в пятницу стало известно об обрушении стены пятиэтажного дома на улице XX Партсъезда.
Предварительной причиной обрушения называется ветхость строения. У этого же дома в апреле прошлого года уже обрушивалась стена. После этого суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря 2021 года. Однако жильцы жаловались, что всё ограничилось устройством подпорок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- В Белом доме подтвердили переговоры о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина
- Жильцы дома в Омске, где произошло обрушение, вернутся домой в течение недели
- Британский писатель Рушди получил ножевое ранение в шею
- Не менее 7 человек погибли при стрельбе в Черногории
- США введут санкции в случае вхождения частей Украины в состав РФ
- В Роспатент подали заявки на регистрацию нового названия кофеен Starbucks в России
- Неформальный Совет ЕС по инделам 31 августа обсудит запрет виз для россиян
- СМИ: на границе Эстонии и России образовалась очередь из 300 автомобилей
- Sky News: в Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
- Путин утвердил состав совета по развитию местного самоуправления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru