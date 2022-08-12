Жильцы дома в Омске, где произошло обрушение, вернутся домой в течение недели

По его словам, за неделю специалисты проведут обследование состояния дома.

Ранее в пятницу стало известно об обрушении стены пятиэтажного дома на улице XX Партсъезда.

Предварительной причиной обрушения называется ветхость строения. У этого же дома в апреле прошлого года уже обрушивалась стена. После этого суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря 2021 года. Однако жильцы жаловались, что всё ограничилось устройством подпорок.