В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу в Лисичанске
14 августа 202401:32
ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака.
Так он отреагировал на удар Вооруженных сил Украины снарядом такого типа по пассажирскому автобусу в Лисичанске.
13 августа ВСУ ударили кассетным боеприпасом по Лисичанску в ЛНР. Погибли два человека, пострадали более 30.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru