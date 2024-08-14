В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу в Лисичанске

ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака.

В ООН осудили применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь

Так он отреагировал на удар Вооруженных сил Украины снарядом такого типа по пассажирскому автобусу в Лисичанске.

13 августа ВСУ ударили кассетным боеприпасом по Лисичанску в ЛНР. Погибли два человека, пострадали более 30.

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ФОТО: Кассетные бомбы
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