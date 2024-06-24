В ООН осудили применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь

Использование кассетных боеприпасов для ударов по населенным пунктам противоречит принципам международного права, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, передает РИА Новости.

Она напомнила, что из-за подобных атак мирные жители в течение многих лет после окончания конфликтов продолжают страдать, это противоречит общечеловеческим принципам ведениях любых конфликтов.

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Причастность США к террористической атаке на Севастополь никаких сомнений не вызывает. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ. В ведомстве сослались на данные Минобороны РФ, согласно которым удар был осуществлён американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, а полётные задания вводились специалистами США.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. По его словам, ещё 151 человек обратился за медпомощью, 82 из них были госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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