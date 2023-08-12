В очереди на Крымский мост собралось 1300 машин
В очереди на Крымский мост перед пунктами досмотра с обеих сторон скопилось 1272 автомобиля. Очередь возникла после того, как мост перекрывали дважды за сутки на фоне ракетных атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» 12 августа.
Время ожидания в очереди составляет не менее двух часов. Данные приводятся на 17.00 (мск).
«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов», – сообщает оперштаб.
Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали два раза за субботу, 12 августа. Оба раза причинами введения ограничений становились ракетные атаки Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива.
По данным Минобороны РФ, украинские диверсии были отбиты, три ракеты С-200, направленные в ходе двух атак на Крымский мост, уничтожены силами российской ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru