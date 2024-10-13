В «Очаковских банях» на западе Москвы произошло возгорание
13 октября 202417:20
В «Очаковских банях» в Западном административном округе Москвы произошло возгорание, сообщило в воскресенье МЧС России.
Огонь распространился на третьем этаже здания. Самостоятельно вышли порядка 30 человек. Информации о пострадавших нет.
По информации ведомства, спасатели эвакуировали трех человек, включая ребенка.
В ликвидации возгорания задействовано 26 человек и восемь единиц техники.
Ранее пять человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Грозном, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru