В «Очаковских банях» на западе Москвы произошло возгорание

Огонь распространился на третьем этаже здания. Самостоятельно вышли порядка 30 человек. Информации о пострадавших нет.

По информации ведомства, спасатели эвакуировали трех человек, включая ребенка.

В ликвидации возгорания задействовано 26 человек и восемь единиц техники.

Ранее пять человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Грозном, передает «Радиоточка НСН».

