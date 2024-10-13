В «Очаковских банях» на западе Москвы произошло возгорание

В «Очаковских банях» в Западном административном округе Москвы произошло возгорание, сообщило в воскресенье МЧС России.

При пожаре в жилом доме в ХМАО погибли два человека

Огонь распространился на третьем этаже здания. Самостоятельно вышли порядка 30 человек. Информации о пострадавших нет.

По информации ведомства, спасатели эвакуировали трех человек, включая ребенка.

В ликвидации возгорания задействовано 26 человек и восемь единиц техники.

Ранее пять человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Грозном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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