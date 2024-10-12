При пожаре в жилом доме в ХМАО погибли два человека
12 октября 202405:28
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает МЧС РФ.
Возгорание произошло в квартире на 2-м этаже и на кровле на 720 квадратных метрах.
«Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины», — указали в МЧС.
Огнеборцы ликвидировали открытое горение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа
- СМИ: Не менее 25 человек погибли из-за ударов Израиля на севере Газы
- При пожаре в жилом доме в ХМАО погибли два человека
- Эксперт Бондарь напомнил о росте штрафов при просрочке платежей за ЖКУ
- Алаудинов заявил, что СВО завершится в 2024 году
- СМИ: Экономика Украины рухнет после взятия Красноармейска
- Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи
- В США задержали россиянку, поцарапавшую американского пограничника
- СМИ: Европа и США обсудят новую стратегию НАТО по отношению к России
- В Москве загорелся 22 этаж жилого дома
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru