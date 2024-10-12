При пожаре в жилом доме в ХМАО погибли два человека

Возгорание произошло в квартире на 2-м этаже и на кровле на 720 квадратных метрах.

«Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины», — указали в МЧС.

Огнеборцы ликвидировали открытое горение.

