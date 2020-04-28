Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн

Согласно его данным, в стране зарегистрировано1 002 498 случаев заражений, из которых 56 749 закончились летальным исходом. Отметим, что США является страной с наибольшим показателем по числу заражений коронавирусом нового типа.

Накануне в Университете Джонса Хопкинса сообщили, что количество человек, зараженных коронавирусом в мире, превысило 3 млн.

Напомним, Всероссийская организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. Впервые новый тип коронавируса, вызывающий заболевание COVID-19, был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.



