Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
Более 1 миллиона человек заразились коронавирусом нового типа в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику на основе данных властей.
Согласно его данным, в стране зарегистрировано1 002 498 случаев заражений, из которых 56 749 закончились летальным исходом. Отметим, что США является страной с наибольшим показателем по числу заражений коронавирусом нового типа.
Накануне в Университете Джонса Хопкинса сообщили, что количество человек, зараженных коронавирусом в мире, превысило 3 млн.
Напомним, Всероссийская организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. Впервые новый тип коронавируса, вызывающий заболевание COVID-19, был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
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