В Новосибирской области «заминировали» школы
Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили 19 января в общеобразовательные организации Новосибирской области, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональную антитеррористическую комиссию.
По этой причине специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Полицейские пытаются установить отправителей сообщений о «минировании».
Также сообщения о минировании получили четыре школы и детское отделение центральной районной больницы в городе Корсаков на Сахалине.
18 января «заминировали» образовательные учреждения я в Хабаровске.
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