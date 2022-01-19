В Новосибирской области «заминировали» школы

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили 19 января в общеобразовательные организации Новосибирской области, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональную антитеррористическую комиссию.

На Сахалине «заминировали» детсады и школы

По этой причине специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Полицейские пытаются установить отправителей сообщений о «минировании».

Также сообщения о минировании получили четыре школы и детское отделение центральной районной больницы в городе Корсаков на Сахалине.

18 января «заминировали» образовательные учреждения я в Хабаровске.

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