В Новосибирской области «заминировали» школы

По этой причине специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Полицейские пытаются установить отправителей сообщений о «минировании».

Также сообщения о минировании получили четыре школы и детское отделение центральной районной больницы в городе Корсаков на Сахалине.

18 января «заминировали» образовательные учреждения я в Хабаровске.

