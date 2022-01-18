На Сахалине «заминировали» детсады и школы

Речь идет о трех школах и одном дошкольном учреждении. Детей и персонал эвакуировали. Школьников отпустили домой. В настоящее время здания осматривают экстренные службы.

17 января в Южно-Сахалинске «заминировали» 14 школ. Детей и педагогов эвакуировать не пришлось, так как до конца текущей недели они находятся на дистанционном обучении на фоне расчистки города после трехдневной метели.

13 января сообщения о минировании поступили в несколько торговых центров Красноярска, посетителей эвакуировали.

