На Сахалине «заминировали» детсады и школы
Школы и детский сад в сахалинском городе Корсаков утром 18 января получили информацию о якобы минировании зданий, сообщает «Интерфакс».
Речь идет о трех школах и одном дошкольном учреждении. Детей и персонал эвакуировали. Школьников отпустили домой. В настоящее время здания осматривают экстренные службы.
17 января в Южно-Сахалинске «заминировали» 14 школ. Детей и педагогов эвакуировать не пришлось, так как до конца текущей недели они находятся на дистанционном обучении на фоне расчистки города после трехдневной метели.
13 января сообщения о минировании поступили в несколько торговых центров Красноярска, посетителей эвакуировали.
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