На Сахалине «заминировали» детсады и школы

Школы и детский сад в сахалинском городе Корсаков утром 18 января получили информацию о якобы минировании зданий, сообщает «Интерфакс».

В Киеве закрыли три станции метро из-за якобы «минирования»

Речь идет о трех школах и одном дошкольном учреждении. Детей и персонал эвакуировали. Школьников отпустили домой. В настоящее время здания осматривают экстренные службы.

17 января в Южно-Сахалинске «заминировали» 14 школ. Детей и педагогов эвакуировать не пришлось, так как до конца текущей недели они находятся на дистанционном обучении на фоне расчистки города после трехдневной метели.

13 января сообщения о минировании поступили в несколько торговых центров Красноярска, посетителей эвакуировали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МинированиеСахалин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры