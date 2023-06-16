В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
Пять железнодорожных вагонов с каменным углем сошли с рельсов близ станции Барабинск Новосибирской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в пятницу около 07:00 (03:00 мск). Вагоны сошли без опрокидывания.
«Опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено», — отмечается в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета уточнили, что пострадавших нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Ранее в Белгородской области сошли с рельсов 15 пустых грузовых вагонов, никто не пострадал, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru