В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем

Пять железнодорожных вагонов с каменным углем сошли с рельсов близ станции Барабинск Новосибирской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Две цистерны сошли с рельсов в Ульяновской области

Инцидент произошел в пятницу около 07:00 (03:00 мск). Вагоны сошли без опрокидывания.

«Опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено», — отмечается в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета уточнили, что пострадавших нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее в Белгородской области сошли с рельсов 15 пустых грузовых вагонов, никто не пострадал, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВагоныЖелезная ДорогаНовосибирская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры