Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы
Министерство финансов, бизнес и парламент на следующей неделе обсудят предложения по изменению налоговой системы. Об этом сообщил и.о. министра Антон Силуанов, передает РИА Новости.
«Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — указал чиновник, отвечая на вопрос о предложениях по изменению налоговой системы.
Силуанов не уточнил, достигнуты ли уже конкретные договоренности.
В апреле и.о. главы Минфина заявлял о назревшей в стране необходимости «донастройки» налоговой системы, эти вопросы будут обсуждаться с представителями бизнеса в мае, напоминает телеканал «360».
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