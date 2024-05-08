Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы

«Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — указал чиновник, отвечая на вопрос о предложениях по изменению налоговой системы.

Силуанов не уточнил, достигнуты ли уже конкретные договоренности.

В апреле и.о. главы Минфина заявлял о назревшей в стране необходимости «донастройки» налоговой системы, эти вопросы будут обсуждаться с представителями бизнеса в мае, напоминает телеканал «360».

