Украина, Литва и Хорватия вышли в финал «Евровидения»

В рамках полуфинала на сцену вышли 15 исполнителей. По итогам зрительского голосования в финал прошли Bambie Thug из Ирландии, кипрская певица Силия Капсис, Сильвестр Белт из Литвы, Тали Голергант (Люксембург), представительница Португалии Иоланда Коста, артистка из Сербии Тея Дора, словенка Raiven. Кроме того, в финале конкурса песни выступят представители Украины alyona alyona & Jerry Heil, участник из Финляндии Windows95man и Baby Lasagna из Хорватии. Еще пять артистов — из Австралии, Азербайджана, Исландии, Молдавии и Польши — не смогли пройти в следующий этап «Евровидения».

Второй полуфинал конкурса, по итогам которого определятся еще десять участников финала, пройдет 9 мая. Победителя «Евровидения» выберут 11 мая.

