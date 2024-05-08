Украина, Литва и Хорватия вышли в финал «Евровидения»
Первый полуфинал конкурса песни «Евровидение-2024» прошел в шведском Мальме, в следующий этап смотра прошли артисты из десяти стран.
В рамках полуфинала на сцену вышли 15 исполнителей. По итогам зрительского голосования в финал прошли Bambie Thug из Ирландии, кипрская певица Силия Капсис, Сильвестр Белт из Литвы, Тали Голергант (Люксембург), представительница Португалии Иоланда Коста, артистка из Сербии Тея Дора, словенка Raiven. Кроме того, в финале конкурса песни выступят представители Украины alyona alyona & Jerry Heil, участник из Финляндии Windows95man и Baby Lasagna из Хорватии. Еще пять артистов — из Австралии, Азербайджана, Исландии, Молдавии и Польши — не смогли пройти в следующий этап «Евровидения».
Второй полуфинал конкурса, по итогам которого определятся еще десять участников финала, пройдет 9 мая. Победителя «Евровидения» выберут 11 мая.
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