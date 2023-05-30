Две цистерны сошли с рельсов в Ульяновской области
Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов на станции Ульяновск-2 в Ульяновской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел около 4:20 мск при производстве маневровых работ, пишет RT.
«В результате ... одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Как отметили в надзорном ведомстве, задержек движения поездов не допущено. Прокуратура устанавливает причины ЧП и проверяет соблюдение требований о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
По факту произошедшего Центральное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте начало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба.
Ранее 12 вагонов сошли с рельсов на перегоне Куэнга-Приисковая в Забайкальском крае, напоминает РИА ФАН. Никто не пострадал, угрозы экологии нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru