Две цистерны сошли с рельсов в Ульяновской области

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов на станции Ульяновск-2 в Ульяновской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В Челябинской области сошли с рельсов три вагона

Инцидент произошел около 4:20 мск при производстве маневровых работ, пишет RT.

«В результате ... одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, задержек движения поездов не допущено. Прокуратура устанавливает причины ЧП и проверяет соблюдение требований о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

По факту произошедшего Центральное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте начало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба.

Ранее 12 вагонов сошли с рельсов на перегоне Куэнга-Приисковая в Забайкальском крае, напоминает РИА ФАН. Никто не пострадал, угрозы экологии нет.

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ФОТО: РИА Новости
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