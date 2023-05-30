Две цистерны сошли с рельсов в Ульяновской области

Инцидент произошел около 4:20 мск при производстве маневровых работ, пишет RT.

«В результате ... одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, задержек движения поездов не допущено. Прокуратура устанавливает причины ЧП и проверяет соблюдение требований о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

По факту произошедшего Центральное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте начало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба.

Ранее 12 вагонов сошли с рельсов на перегоне Куэнга-Приисковая в Забайкальском крае, напоминает РИА ФАН. Никто не пострадал, угрозы экологии нет.

