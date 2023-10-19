В Новосибирской области обрушился железобетонный автомобильный мост

«Предварительно, произошел крен опоры, в результате – полное падение. Причины произошедшего выясняются», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В результате ЧП никто не пострадал, пишет RT.

Как отметили в управлении, обрушено 30 метров — два пролета — железобетонного сооружения. В результате обрушения от населенного пункта Базово оказалась отрезана одна улица с восемью частными жилыми домами.

Территориальное управление автодорог организовало объезд для автомобилей. В ведомстве заверили, что затруднений в снабжении Базово не будет, оно может осуществляться с двух сторон. Решается вопрос о восстановлении обрушившегося моста.

