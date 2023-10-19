В Новосибирской области обрушился железобетонный автомобильный мост
Автомобильный мост 1971 года постройки обрушился в поселке Базово в Чулымском районе Новосибирской области в ночь на 19 октября. Об этом сообщили в Территориальном управлении автодорог региона.
«Предварительно, произошел крен опоры, в результате – полное падение. Причины произошедшего выясняются», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В результате ЧП никто не пострадал, пишет RT.
Как отметили в управлении, обрушено 30 метров — два пролета — железобетонного сооружения. В результате обрушения от населенного пункта Базово оказалась отрезана одна улица с восемью частными жилыми домами.
Территориальное управление автодорог организовало объезд для автомобилей. В ведомстве заверили, что затруднений в снабжении Базово не будет, оно может осуществляться с двух сторон. Решается вопрос о восстановлении обрушившегося моста.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирской области обрушился железобетонный автомобильный мост
- СМИ: В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета
- Исследование: Россияне начинают считать себя старыми в среднем в 70,7 года
- Минобороны заявило об уничтожении склада ВСУ на аэродроме Лозовое
- Россия в августе увеличила вложения в госбумаги США
- Медведев заявил о ревности Украины к Израилю
- В Подмосковье автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе
- Дорогу из России в Грузию перекрыли для всех видов транспорта
- Жертвами удара по жилому дому в Газе стали не менее 9 человек
- СМИ: в России часть отелей под брендом Radisson переименуют в Cosmos
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru