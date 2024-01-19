В Новосибирске ввели режим ЧС из-за череды аварий в системе теплоснабжения
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил режим чрезвычайной ситуации в областном центре из-за выхода из строя городской системы теплоснабжения, сообщает «Парламентская газета».
В настоящее время в Ленинском районе Новосибирска ограничили подачу тепла в жилые дома. К этому привели несколько аварий на магистральной теплосети.
По словам губернатора, в результате резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась.
Ранее десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru