В Новосибирске ввели режим ЧС из-за череды аварий в системе теплоснабжения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил режим чрезвычайной ситуации в областном центре из-за выхода из строя городской системы теплоснабжения, сообщает «Парламентская газета».

В Новомосковске в 372 домах снизили температуру из-за аварии

В настоящее время в Ленинском районе Новосибирска ограничили подачу тепла в жилые дома. К этому привели несколько аварий на магистральной теплосети.

По словам губернатора, в результате резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась.

Ранее десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Кряжев//РИА Новости
ТЕГИ:ОтоплениеАварияГубернаторНовосибирск

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