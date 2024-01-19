В Новосибирске ввели режим ЧС из-за череды аварий в системе теплоснабжения

В настоящее время в Ленинском районе Новосибирска ограничили подачу тепла в жилые дома. К этому привели несколько аварий на магистральной теплосети.

По словам губернатора, в результате резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась.

Ранее десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

