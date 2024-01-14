В Новомосковске в 372 домах снизили температуру из-за аварии
В городе Новомосковске Тульской области после аварии на местной ГРЭС снизили температуру в домах и социальных учреждениях, сообщили власти.
Последствия аварии на ГРЭС затронули 372 многоквартирных дома, 10 школ и 16 детских садов. В помещениях «снижена температура подачи теплоносителя», говорится в сообщении.
В город направили дополнительные ресурсы для оперативной ликвидации последствий аварии.
В беседе с газетой «Известия» председатель Жилищного союза Константин Крохин назвал причинами аварий изношенность коммунальной инфраструктуры и активное строительство нового жилья, которое подключают к старым коммуникациям.
Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что в городе без тепла остается 282 дома. Аварийные бригады продолжают устранять повреждения магистрального трубопровода, передает «Радиоточка НСН».
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