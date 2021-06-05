В Новосибирске арестованы два попутчика случайно застреленного полицейским нарушителя

Двое попутчиков 19-летнего Векила Абдуллаева, скончавшегося в больнице из-за случайного выстрела сотрудника ДПС во время задержания, арестованы Центральным районным судом Новосибирска, информирует РИА Новости.

Под Новосибирском сотрудник ДПС выстрелил в голову задержанному

Суд взял под стражу Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова. Им предъявили обвинение в рамках ч. 1 ст. 318 и 319 УК России (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти), информирует RT.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - пишет Газета.ru.

Напомним, 28 апреля в Мошковском районе Новосибирской области на автодороге Сибирь сотрудник ДПС во время задержания сделал случайный выстрел в голову мужчине, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. 30 мая пострадавший скончался в больнице. 4 июня следователи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина освободили полицейского, случайно застрелившего нарушителя при задержании в Новосибирской области, из-под стражи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьДТПЗадержаниеДПС
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