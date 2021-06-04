В Новосибирской области освободили из СИЗО застрелившего нарушителя полицейского
Следователи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина освободили полицейского, случайно застрелившего нарушителя при задержании в Новосибирской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Сегодня по поручению председателя Следственного комитета следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует Петренко ТАСС.
Старший инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД по Мошковскому району Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя случайно выстрелил в голову его 19-летнему знакомому. По предварительной информации, молодой человек оказал сопротивление полицейским, сопровождавшим нарушителя в служебный автомобиль. По данным СК, инспектор превысил полномочия, нанес мужчине несколько ударов руками и ногами, а после направил на него табельное оружие и непреднамеренно нажал на спусковой крючок. Суд отправил полицейского под стражу.
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