В Новосибирской области освободили из СИЗО застрелившего нарушителя полицейского

Следователи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина освободили полицейского, случайно застрелившего нарушителя при задержании в Новосибирской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Сегодня по поручению председателя Следственного комитета следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует Петренко ТАСС.

Старший инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД по Мошковскому району Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя случайно выстрелил в голову его 19-летнему знакомому. По предварительной информации, молодой человек оказал сопротивление полицейским, сопровождавшим нарушителя в служебный автомобиль. По данным СК, инспектор превысил полномочия, нанес мужчине несколько ударов руками и ногами, а после направил на него табельное оружие и непреднамеренно нажал на спусковой крючок. Суд отправил полицейского под стражу.

