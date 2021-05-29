Под Новосибирском сотрудник ДПС выстрелил в голову задержанному

В Мошковском районе Новосибирской области сотрудник ДПС во время задержания сделал случайный выстрел в голову мужчине при задержании, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

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Инцидент произошел во время задержания нарушителей. Они проигнорировали требование правоохранителей остановить машину, на которой они ехали. В результате преследования сотрудникам ДПС удалось остановить автомобиль. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Когда одного из нарушителей полицейские задержали, в инцидент попытался вмешаться другой мужчина, пишет Газета.ru.

«С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — говорится в заявлении МВД.

Уточняется, что происшествие попало на видео. В момент задержания, когда мужчину скрутили на капоте, раздался выстрел. Произошел выстрел в висок задержанному, пишут «Известия».

«Ты шмальнул в него! Вот и камера! Ты его потушил!» - слышны голоса на видео.

Инспектор пытался оказать первую помощь раненому. Пострадавшего доставили в больницу.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеНовосибирская ОбластьСтрельбаДТП
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