В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки дронов
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Градоначальник указал, что фрагменты БПЛА попали в четыре многоквартирных и два частных дома. Пострадал один человек, он находится в местной больнице.
«Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», - написал Кравченко в Telegram-канале.
Кроме того, обломки дронов повредили гражданское судно в новороссийском порту, по предварительным данным, пострадали три члена экипажа. Они были госпитализированы.
Минувшей ночью в Краснодарском крае уничтожили 66 беспилотников ВСУ. Глава региона Вениамин Кондратьев отмечал, что больше всего из-за атаки пострадал Новороссийск, последствия ударов ликвидировали более 170 человек и 50 единиц техники, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru