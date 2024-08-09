Развожаев: У Севастополя уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУСевастополь

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