СК: После пожара в доме в Мытищах госпитализировали пять человек
Пять человек госпитализировали после пожара в жилом многоквартирном доме в Мытищах. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по Московской области.
Ранее стало известно, что на улице Станционной в Мытищах произошло возгорание в 17-этажном доме. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.
Как отметили в СК, пожар начался в одной из квартир на 11-м этаже, затем огонь распространился на другие квартиры. Жильцы были эвакуированы.
«В результате произошедшего скончался 27-летний мужчина, еще пятеро человек госпитализированы в медицинское учреждение, среди них один ребенок», - указано в сообщении.
По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети.
Горячие новости
- «Ключ к освоению космоса»: Миссия «Артемида‑2» вернулась на Землю
- В Новороссийске обломки дронов повредили три дома
- Режиссер Грамматиков призвал кинематографистов учиться работе с ИИ
- В Дагестане остаются подтопленными 762 жилых дома
- СК: После пожара в доме в Мытищах госпитализировали пять человек
- Чего ждать от переговоров США с Ираном в Исламабаде
- В Калужской области после атаки БПЛА загорелся трансформатор
- Москалькова анонсировала возвращение жителей Курской области с Украины
- В порту Владивостока арестовали иностранный грузовоз
- В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в транспорте для учителей и врачей