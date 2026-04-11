СК: После пожара в доме в Мытищах госпитализировали пять человек

Пять человек госпитализировали после пожара в жилом многоквартирном доме в Мытищах. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по Московской области.

Ранее стало известно, что на улице Станционной в Мытищах произошло возгорание в 17-этажном доме. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

Как отметили в СК, пожар начался в одной из квартир на 11-м этаже, затем огонь распространился на другие квартиры. Жильцы были эвакуированы.

«В результате произошедшего скончался 27-летний мужчина, еще пятеро человек госпитализированы в медицинское учреждение, среди них один ребенок», - указано в сообщении.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПожарМытищиСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры