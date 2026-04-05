Балицкий: 2 человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ по трактору

По его словам, удар БПЛА был нанесён по трактору МТЗ-80, который выполнял полевые работы недалеко от села Коханое в Токмакском муниципальном округе. Балицкий назвал атаку целенаправленной и подчеркнул, что она была направлена на мирных людей, занятых обычным сельскохозяйственным трудом.

В результате удара погибли двое работников, третий аграрий получил тяжёлые ранения. Врачи в настоящее время борются за его жизнь.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Ранее Балицкий заявил об атаке БПЛА ВСУ по Васильевской центральной больнице, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».