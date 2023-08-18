В Новороссийске ликвидировали открытое горение в грузовом терминале
18 августа 202312:20
Открытое горение в грузовом терминале в Новороссийске ликвидировано. Об этом сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар возник утром 18 августа, в терминале загорелись деревянные палеты на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». К 10:33 пожар был локализован.
«В 10.44 ликвидация открытого горения», — указали в пресс-службе МЧС.
В ликвидации возгорания участвовали 84 специалиста и 26 единиц техники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отказался участвовать в предвыборных дебатах
- На форуме «Армия» показали новую антиматериальную винтовку «Астарта»
- Продажи «Кенов» в России выросли после выхода фильма «Барби»
- Роскомнадзор готов рассмотреть запрет публикации фото атак дронов
- Тревел-блогер объяснила, как россиянам оформить визу в Иран
- Британия заключила контракты на 90 млн фунтов на поставку Украине ПВО
- В Новороссийске ликвидировали открытое горение в грузовом терминале
- Чеченские власти одобрили избиение обвиняемого в сожжении Корана
- LNT: Экономическая стратегия России позволила преодолеть западные санкции
- ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться на севере Работино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru