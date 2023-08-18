В Новороссийске ликвидировали открытое горение в грузовом терминале

Открытое горение в грузовом терминале в Новороссийске ликвидировано. Об этом сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

В грузовом терминале Новороссийска произошел пожар

Пожар возник утром 18 августа, в терминале загорелись деревянные палеты на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». К 10:33 пожар был локализован.

«В 10.44 ликвидация открытого горения», — указали в пресс-службе МЧС.

В ликвидации возгорания участвовали 84 специалиста и 26 единиц техники.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарКраснодарский КрайНовороссийск

Горячие новости

Все новости

партнеры