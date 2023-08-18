В грузовом терминале Новороссийска произошел пожар
Пожар произошел в грузовом терминале Новороссийска, загорелись деревянные палеты на площади 1,3 тысячи кв. м. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.
Пожарных отправили на место ЧП в 09:03. Специалисты установили, что произошло возгорание в грузовом терминале.
«К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 42 человека личного состава, 14 единиц техники, от МЧС России ... 27 человек личного состава, 9 единиц техники», — отметили в пресс-службе.
Ранее пожар произошел в гипермаркете в городе Усть-Илимске Иркутской области, огонь распространился на площади 800 «квадратов». К настоящему времени открытое горение ликвидировано, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru