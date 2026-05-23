В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе

Пожар возник на территории нефтебазы в Новороссийске на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В Новороссийске в результате падения обломков... произошло возгорание на территории нефтебазы», - указано в заявлении.

По данным оперштаба, пожар затронул технические и административные здания. Фрагменты дронов также упали на территории топливного терминала. Никто не пострадал.

Ранее в Нижегородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар на двух промышленных объектах.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
