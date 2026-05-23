В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе
23 мая 202602:43
Юлия Савченко
Пожар возник на территории нефтебазы в Новороссийске на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В Новороссийске в результате падения обломков... произошло возгорание на территории нефтебазы», - указано в заявлении.
По данным оперштаба, пожар затронул технические и административные здания. Фрагменты дронов также упали на территории топливного терминала. Никто не пострадал.
Ранее в Нижегородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар на двух промышленных объектах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер сотрудничавший с Pink Floyd саксофонист Дик Пэрри
- В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе
- SpaceX запустила обновленную версию Starship в первый тестовый полет
- В Нью-Йорке из-за взрыва на барже пострадали 16 человек
- В Энергодаре ВСУ нанесли удар по школе
- Макрона освистали перед финалом Кубка Франции по футболу
- Каннский кинофестиваль объявит лауреатов конкурса вечером 23 мая
- Путин поддержал выдвижение главы Тувы Ховалыга на новый срок
- Небензя: С Киевом, который бьет по спящим детям, невозможно договариваться
- Спасатель объяснил россиянам, почему не стоит снимать смерч на телефон