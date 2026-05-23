Из-за падения обломков БПЛА в Новороссийске пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

По данным ведомства, пострадавший - мужчина, который находился на одной из улиц в момент падения обломков БПЛА.

«Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», - указали в оперштабе.

Позднее число пострадавших увеличилось до двух. Был госпитализирован еще один мужчина, находившийся на улице в момент падения фрагментов дрона.

Ранее в оперштабе сообщили, что в Новороссийске после падения обломков БПЛА возник пожар на территории нефтебазы.

