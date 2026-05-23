Умер сотрудничавший с Pink Floyd саксофонист Дик Пэрри
Британский саксофонист Дик Пэрри, который сотрудничал с рок-группой Pink Floyd, умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил один из лидеров коллектива Дэвид Гилмор в соцсети X.
Как отметил музыкант, он с 17 лет играл в различных группах, в том числе Pink Floyd, вместе с Пэрри.
«Его чувство инструмента и тон делают его игру на саксофоне безошибочной - символом невероятной красоты, знакомой миллионам», - указал Гилмор.
Дик Пэрри родился в английском Кентфорке в 1942 году. Он начал свою музыкальную карьеру в 1960-е годы с группы The Jokers Wild, где играл вместе с Гилмором. Позднее саксофонист участвовал в записи нескольких студийных альбомов Pink Floyd, гастролировал с группой, принимал участие в сольных проектах Гилмора. Кроме того, Пэрри сотрудничал с другими коллективами, в том числе The Who и Banco de Gaia.
