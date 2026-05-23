SpaceX запустила обновленную версию Starship в первый тестовый полет

Компания SpaceX запустила в первый тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship. Пуск транслировался в соцсети Х.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в техасском Бока-Чика в 05.30 в пятницу (01.30 субботы мск) со второй попытки. До этого SpaceX отменила запуск, так как во время финального отсчета не убрался гидравлический стержень аппарата.

Миссия стала 12-м полномасштабным испытанием системы Starship для SpaceX и первым стартом существенно переработанной конструкции (Version 3). Ожидается, что в ходе полета протестируют новое поколение аппаратов — увеличенный до 124 метров корабль и ракету-носитель Super Heavy с 39 двигателями Raptor.

Ранее на базе компании SpaceX в американском штате Техас человек погиб в результате несчастного случая.

