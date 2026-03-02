Иран отказался вести переговоры с США

«Мы не будем вести никаких переговоров в США», — подчеркнул Лариджани.

По словам секретаря, американский лидер Дональд Трамп своими «пустыми надеждами» поверг Ближний Восток в хаос. Теперь президент США боится дальнейших потерь среди войск Соединенных Штатов.

Между тем подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана пошла не по плану. По его словам, у Вашингтона нет ресурсов для поддержки длительных интенсивных обстрелов, пишет 360.ru.

