Над территорией России уничтожили 172 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 170 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 1 марта до 07:00 мск 2 марта... перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в ведомстве.

Военные сбили 67 БПЛА над Черным морем, 66 - в Краснодарском крае, 23 - в Крыму. Кроме того, восемь дронов уничтожили над водами Азовского моря, четыре - над Белгородской областью, три - над Курской, еще один - над Астраханской.

Ранее в Новороссийске обломки БПЛА рухнули на многоэтажный дом, повреждена кровля, пишет 360.ru.

