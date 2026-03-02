Умер драматург и режиссер Николай Коляда

Умер драматург, актер и режиссер Николай Коляда. Об этом сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

Коляде было 68 лет.

«Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала... Человек, которого называют «уральским солнцем современной драматургии», таким и был – находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей», - написал губернатор в Telegram-канале.

Паслер выразил соболезнования семье и близким Коляды и всему культурному сообществу области.

На минувшей неделе стало известно, что Николай Коляда попал в реанимацию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Позднее состояние театрального деятеля ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Ura.ru.

Николай Коляда родился в 1957 году. Артист окончил Свердловское театральное училище, выступал в Свердловском академическом театре драмы. Позднее Коляда ушел из театра и прошел обучение в Литературном институте имени А. М. Горького. Драматург и режиссер в 2001 году основал собственный «Коляда-Театр». Всего Коляда написал более 120 пьес и поставил свыше 60 спектаклей.

