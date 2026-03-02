Трамп заявил о наличии трех кандидатов на пост главы Ирана
2 марта 202607:22
Президент США Дональд Трамп рассказал о наличии трех кандидатов для руководства Ираном. Об этом сообщает New York Times.
«У меня есть три очень хороших избранника», — заявил глава Белого дома.
Трамп не стал называть имена кандидатов.
Кроме того, американский президент высказался о смене власти в Иране. По его словам, «идеальный сценарий» - то, что США сделали в Венесуэле, захватив лидера страны Николаса Мадуро.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. Временно исполняющим его обязанности стал Алиреза Арафи, пишет 360.ru.
