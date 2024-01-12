В Новороссийске больше 40 домов остались без тепла

В Новороссийске 42 многоквартирных дома, а также в две школы и детский сад остались без отопления. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. Причиной стала приостановка работы котельной в одном из микрорайонов из-за отсутствия электроэнергии.

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В пятницу и субботу в Новороссийске ожидается понижение температуры до минус 10 градусов, также снег, дождь и гололед, возможно усиление ветра, отметили в администрации города.

В России продолжают эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана еще в советские времена и не поддерживалась в должном состоянии, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН. Ранее аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в десяти регионах страны.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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