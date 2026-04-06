В Новороссийске 25 домов повреждены после атаки ВСУ

Двадцать пять домов в Новороссийске получили повреждения после атаки ВСУ. Об этом написал глава города Андрей Кравченко в своем канале в Мах.

Число пострадавших после атаки БПЛА в Новороссийске выросло до десяти

Ранее сообщалось, что после ночной атаки беспилотников в Новороссийске были повреждены шесть многоквартирных домов и два частных, пишет RT.

Как отметил Кравченко, в ходе объезда он осмотрел пострадавшие при ударах ВСУ объекты инфраструктуры. По предварительной информации, повреждения получили десять многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах города.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиНовороссийск

Горячие новости

Все новости

партнеры