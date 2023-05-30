В Новой Москве произошел взрыв в многоэтажке

В Новой Москве на улице Атласова произошел взрыв в одной из квартир жилого многоэтажного дома, сообщает Telegram-канал Mash.

Хлопок газа в Ингушетии: четыре человека пострадали

В квартире на 25 этаже выбило стёкла. На месте работают оперативные службы и медики.

Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Краснодаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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