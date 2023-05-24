Хлопок газа произошел в жилом доме в Краснодаре
В Краснодаре в жилом доме после хлопка газа произошло возгорание. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр города Евгений Наумов.
По его словам, инцидент произошёл в пятиэтажном доме на улице Клинической, 18. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
«Пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет. Жильцы эвакуированы. Буду держать в курсе ситуации», - написал Наумов.
По данным главка МЧС по Краснодарскому краю, были эвакуированы 45 человек. Прокуратурой Краснодарского края по факту хлопка бытового газа организована проверка.
Ранее один человек пострадал в результате взрыва газ в многоквартирном жилом доме в Юстинском районе Калмыкии, передаёт ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru