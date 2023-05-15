Хлопок газа в Ингушетии: четыре человека пострадали

Четыре человека, среди которых ребенок, пострадали из-за хлопка газа в Ингушетии, сообщает «РЕН ТВ».

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Происшествие случилось в поселке Нижнике Ачалуки в Малгобекском районе. После хлопка начался пожар. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Малгобекского района.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Чите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнгушетияВзрыв Газа

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