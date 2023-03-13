В Новой Москве над военчастью заметили три беспилотника

В небе над военной частью Воздушно-космических войск в Новой Москве заметили в небе три беспилотника, сообщает Mash.

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Основная задача военчасти - обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны столицы. Отмечается, что летательные аппараты вели наблюдение за военным объектом.

По информации телеграм-канала, БПЛА находились на высоте 200 метров, пошли на снижение у военчасти, совершили облет и улетели в сторону лесополосы. Аппараты обнаружили патрульные полицейские и часовой КПП.

Правоохранители безуспешно обследовали близлежащую территорию, не найдя следов операторов дрона. Также сообщается, что беспилотники были внушительных размеров и оборудованы красно-белыми сигнальными огнями.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказал НСН, как украинские дроны могут долететь до Подмосковья.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Новая МоскваБеспилотники
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