В Новой Москве над военчастью заметили три беспилотника

Основная задача военчасти - обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны столицы. Отмечается, что летательные аппараты вели наблюдение за военным объектом.

По информации телеграм-канала, БПЛА находились на высоте 200 метров, пошли на снижение у военчасти, совершили облет и улетели в сторону лесополосы. Аппараты обнаружили патрульные полицейские и часовой КПП.

Правоохранители безуспешно обследовали близлежащую территорию, не найдя следов операторов дрона. Также сообщается, что беспилотники были внушительных размеров и оборудованы красно-белыми сигнальными огнями.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказал НСН, как украинские дроны могут долететь до Подмосковья.

