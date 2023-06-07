В Новой Каховке уровень воды снизился до 60 см от пика

«Вода ... в Новой Каховке начала спадать - уже около 60 см по сравнению с пиком спала. Это позитивно», — цитирует градоначальника ТАСС.

При этом Леонтьев отметил, что ниже по течению вода продолжает прибывать. Объемы сброса составляют более 30 тысяч кубических метров в секунду.

Ранее глава Новой Каховки заявил, что на утро 7 июня уровень воды после затопления упал на 35 сантиметров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

