Матвиенко назвала чудовищным преступлением подрыв Каховской ГЭС

Последствия подрыва Каховской ГЭС ощутит не одно поколение, катастрофа оказалась гораздо больше регионального масштаба. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

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«Это катастрофа не только для этих регионов, последствия этого не одно поколение будет на себе испытывать», - сказала Матвиенко.

Подрыв ГЭС спикер назвала заранее спланированным чудовищным преступлением и террористическим актом.

Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Каховское водохранилище продолжит затапливать города до пяти дней, наполняя Днепр токсичными отходами.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ГЭСВалентина Матвиенко

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