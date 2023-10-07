В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве
7 октября 202315:57
После подрыва автомобиля умер секретарь новокаховского отделения отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов. Об этом сообщили в оперштабе города.
Малов скончался от тяжелых ранений в 14:40, уточнили в оперштабе.
Ранее российский сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что подрыв автомобиля следует расценивать как теракт против мирных жителей. По его словам, теракт произошел около 9:30 утра. Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, напоминает «Радиоточка НСН».
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- В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru