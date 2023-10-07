В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве

После подрыва автомобиля умер секретарь новокаховского отделения отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов. Об этом сообщили в оперштабе города.

Попова: Каховскую ГЭС подорвали для создания угрозы биологической безопасности

Малов скончался от тяжелых ранений в 14:40, уточнили в оперштабе.

Ранее российский сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что подрыв автомобиля следует расценивать как теракт против мирных жителей. По его словам, теракт произошел около 9:30 утра. Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Единая РоссияВзрывТеракты

Горячие новости

Все новости

партнеры