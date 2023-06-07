В Новой Каховке начал спадать уровень воды на улицах

Уровень воды в Новой Каховке спадает. Об этом сообщили власти Новокаховского городского округа.

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«Уровень воды на затопленных ранее улицах ... начал спадать», — говорится в сообщении в Telegram-канале местной администрации.

Ранее глава городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ситуация в населенном пункте находится под контролем, напоминает Газета.ру.

Накануне в результате разрушения верхней части Каховской гидроэлектростанции и поднятия уровня воды Новая Каховка была затоплена. Кроме того, в округе затопило три поселка. В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС, указывает телеканал «360».

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
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