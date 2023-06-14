В Новочеркасске произошел пожар на ГРЭС

В Новочеркасске в Ростовской области горит ГРЭС. По предварительным данным, вспыхнула кровля на шестом энергоблоке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Мусорный полигон под Калининградом полностью охвачен пожаром

Площадь пожара составляет порядка 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. О причинах ЧП ничего не сообщается.

На место пожара прибыли экстренные службы. К тушению огня привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

Накануне пожар произошел на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарРостовская Область

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