В Новочеркасске произошел пожар на ГРЭС
14 июня 202314:44
В Новочеркасске в Ростовской области горит ГРЭС. По предварительным данным, вспыхнула кровля на шестом энергоблоке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Площадь пожара составляет порядка 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. О причинах ЧП ничего не сообщается.
На место пожара прибыли экстренные службы. К тушению огня привлечены 46 человек и 15 единиц техники.
Накануне пожар произошел на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
- Кабардино-Балкария возглавила рейтинг ЗОЖ-регионов России
- За нарушение режима военного положения хотят ввести штрафы и арест
- Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
- В Новочеркасске произошел пожар на ГРЭС
- Лукашенко: Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма
- Пушилин: ВСУ оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления
- Беременными предложили предоставлять парковку бесплатно в течение часа
- Пригожин: ждем от президента и Госдумы компромисс по соцганантиям для ЧВК «Вагнер»
- Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за льняного масла
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru