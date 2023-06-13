Мусорный полигон под Калининградом полностью охвачен пожаром

Пожар в поселке Круглово Калининградской области распространился на всю территорию полигона твердых бытовых отходов. Его площадь составляет около 5 тысяч квадратных метров, сообщила старший помощник прокурора области Ксения Кейш.

Полигон загорелся накануне, за сутки площадь пожара выросла более, чем в десять раз, с 350 квадратных метров до 5 тысяч. Пресс-служба правительства региона заявила, что причиной ЧП стала засуха.

Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали

Сейчас продолжается ликвидация возгорания, передает РИА Новости. Прокуратура проводит проверку, по ее результатам будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при эксплуатации полигона, а также природоохранного законодательства.

Ранее сегодня пожарные локализовали возгорание на московском рынке «Садовод». Никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МусорПожарыКалининградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры