Мусорный полигон под Калининградом полностью охвачен пожаром

Пожар в поселке Круглово Калининградской области распространился на всю территорию полигона твердых бытовых отходов. Его площадь составляет около 5 тысяч квадратных метров, сообщила старший помощник прокурора области Ксения Кейш.

Полигон загорелся накануне, за сутки площадь пожара выросла более, чем в десять раз, с 350 квадратных метров до 5 тысяч. Пресс-служба правительства региона заявила, что причиной ЧП стала засуха.