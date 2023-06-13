Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали
13 июня 202309:08
Пожар на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован. Об этом сообщили в администрации города.
Ранее стало известно, что на территории НПЗ на улице Захарова произошло возгорание, напоминает «Свободная пресса». К борьбе с огнем привлекли более 130 специалистов и 26 единиц техники, отмечает телеканал «360».
«В 07:54 — ликвидация пожара на площади 20 кв. м», — сообщается в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что специалисты зафиксировали технический сбой на факельном стояке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru