Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали

Пожар на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован. Об этом сообщили в администрации города.

В Краснодаре загорелся нефтеперерабатывающий завод

Ранее стало известно, что на территории НПЗ на улице Захарова произошло возгорание, напоминает «Свободная пресса». К борьбе с огнем привлекли более 130 специалистов и 26 единиц техники, отмечает телеканал «360».

«В 07:54 — ликвидация пожара на площади 20 кв. м», — сообщается в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что специалисты зафиксировали технический сбой на факельном стояке.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарНПЗКраснодар

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