В Новгородской области загорелось здание военкомата
Пожар произошел в здании военкомата в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.
По предварительной информации, загорелась деревянная пристройка военкомата, затем огонь перекинулся на крышу основного здания. Предположительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.
«Следственными органами ... организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — подчеркнули в Следкоме.
В ведомстве указали, что из-за пожара получил повреждения магистральный кабель оптической линии связи. Доступ к услугам интернета и кабельного телевидения ограничили, специалисты обещают устранить неполадки днем.
Ранее стало известно, что в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, напоминает Ura.ru. По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru