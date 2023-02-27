В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после массовой автоаварии

Дорогу открыли для всех, однако движение на участке, где было ДТП, будет осуществляться по встречной полосе: одна полоса - в направлении Санкт-Петербурга, другая - в направлении Москвы.

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе в 11.20 26 февраля из-за аварии двух грузовых автомобилей. На месте произошла утечка битума.

