В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после массовой автоаварии
В Новгородской области участок федеральной трассы М-11, на котором 26 февраля случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 40 автомобилей, открыли для проезда, сообщает ТАСС.
Дорогу открыли для всех, однако движение на участке, где было ДТП, будет осуществляться по встречной полосе: одна полоса - в направлении Санкт-Петербурга, другая - в направлении Москвы.
Массовое ДТП произошло на федеральной трассе в 11.20 26 февраля из-за аварии двух грузовых автомобилей. На месте произошла утечка битума.
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